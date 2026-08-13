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Суд отправил под домашний арест сбившего PR-директора «Москвички» водителя

Ведомости

Таганский суд Москвы избрал меру пресечения водителю грузовика по делу о ДТП с PR-директором журнала «Москвичка» Екатериной Чаковской. Об этом свидетельствуют данные картотеки суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил 39-летнему Араму Никогосяну домашний арест сроком на два месяца.

Дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

11 августа Никогосяна задержали. В Telegram-канале «Москвички» рассказали, что ДТП произошло в 11:00 мск на Ходынской улице в Москве. Водитель «Камаза» сбил Чаковскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. По данным журнала, водитель скрылся с места, «оставив ее с тяжелыми травмами».

В тот же день бренд-директор издания Алена Бедрова рассказала, что  у Чаковской диагностировали перелом основания черепа и ребер, а также ушиб внутренних органов. Бедрова добавила, что пострадавшая «не помнит о случившемся».

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