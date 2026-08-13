Суд отправил под домашний арест сбившего PR-директора «Москвички» водителя

11 августа Никогосяна задержали. В Telegram-канале «Москвички» рассказали, что ДТП произошло в 11:00 мск на Ходынской улице в Москве. Водитель «Камаза» сбил Чаковскую, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. По данным журнала, водитель скрылся с места, «оставив ее с тяжелыми травмами».