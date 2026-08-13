Против комика Долгополова возбудили дело о реабилитации нацизма
В отношении стендап-комика Александра Долгополова возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Об этом свидетельствуют данные картотеки Таганского суда Москвы.
Следствие обратилось в суд с ходатайством о заочном аресте Долгополова по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
В мае прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении комика. Долгополов, находясь за пределами России, во время выступления публично сделал заявление, которое было направлено на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Видеозапись выступления находится в открытом доступе в интернете, уточнили в ведомстве.
В апреле 2023 г. уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова (на тот момент депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия») обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они пошутили над убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). В письме Лантратова заявила, что действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора». В видео комики спародировали вручение Владлену Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.
В 2020 г. Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией.