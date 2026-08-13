Против комика Долгополова возбудили дело о реабилитации нацизма

В апреле 2023 г. уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова (на тот момент депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия») обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они пошутили над убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). В письме Лантратова заявила, что действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора». В видео комики спародировали вручение Владлену Татарскому статуэтки, начиненной взрывчаткой.