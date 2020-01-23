Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева. Он отметил, что Долгополов покинул страну до тех пор, «пока не прояснятся обстоятельства».
Накануне сообщения об отъезде комика его концертный директор Армен Гандилян сообщил изданию «Бумага», что продажа билетов на будущие концерты временно приостановлена.
В среду, 23 января, Долгополов опубликовал у себя в Instagram копию запроса от заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД «Орехово-Зуево». Письмо было направлено на юридический адрес бара HopHead Tap Room в Санкт-Петербурге, в котором Долгополов выступал в 2019 г. Там было записано выступление Долгополова «Новый час шуток», опубликованное на YouTube. Позже в управлении МВД по Московской области пояснили РБК, что проверка в отношении Долгополова проводится из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.