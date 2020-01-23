Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции

В среду, 23 января, Долгополов опубликовал у себя в Instagram копию запроса от заместителя начальника полиции межмуниципального управления МВД «Орехово-Зуево». Письмо было направлено на юридический адрес бара HopHead Tap Room в Санкт-Петербурге, в котором Долгополов выступал в 2019 г. Там было записано выступление Долгополова «Новый час шуток», опубликованное на YouTube. Позже в управлении МВД по Московской области пояснили РБК, что проверка в отношении Долгополова проводится из-за поступившей жалобы на оскорбление чувств верующих.