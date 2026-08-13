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Главная / Общество /

Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана

Ведомости

Таганский суд Москвы заочно избрал меру пресечения журналисту Михаилу Фишману (считается в России иноагентом), в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Фишмана обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в организации, признанной нежелательной на территории России). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Минюст признал Фишмана иноагентом 9 декабря 2022 г.

12 мая Мещанский суд Москвы заочно вынес приговор главному редактору телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Тихону Дзядко (считается в России иноагентом). Журналист получил восемь лет колонии и штраф 4 млн руб. Его судили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (игнорирование обязанностей иноагента) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). 

16 февраля суд заочно приговорил на тот же срок журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (считается в России иноагентом). Супругу Дзядко признали виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ).

Телеканал «Дождь» прекратил вещание в России в марте 2022 г. Генпрокуратура заблокировала канал из-за содержания призывов к экстремизму, насилию, массовым нарушениям общественного порядка. Лицензия на вещание была аннулирована. Впоследствии журналисты перезапустили проект из-за рубежа.

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