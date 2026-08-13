Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана
Таганский суд Москвы заочно избрал меру пресечения журналисту Михаилу Фишману
Фишмана обвиняют в совершении преступления по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (участие в организации, признанной нежелательной на территории России). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Минюст признал Фишмана иноагентом 9 декабря 2022 г.
12 мая Мещанский суд Москвы заочно вынес приговор главному редактору телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Тихону Дзядко
16 февраля суд заочно приговорил на тот же срок журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе
Телеканал «Дождь» прекратил вещание в России в марте 2022 г. Генпрокуратура заблокировала канал из-за содержания призывов к экстремизму, насилию, массовым нарушениям общественного порядка. Лицензия на вещание была аннулирована. Впоследствии журналисты перезапустили проект из-за рубежа.