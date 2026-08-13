Суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана

12 мая Мещанский суд Москвы заочно вынес приговор главному редактору телеканала «Дождь» (признан нежелательной организацией) Тихону Дзядко (считается в России иноагентом) . Журналист получил восемь лет колонии и штраф 4 млн руб. Его судили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (игнорирование обязанностей иноагента) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).