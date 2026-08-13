Суд Москвы заочно арестовал комика Долгополова

13 августа Таганский суд возбудил уголовное дело в отношении Долгополова по статье о реабилитации нацизма. В мае прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении комика. Долгополов, находясь за пределами России, во время выступления публично сделал заявление, которое было направлено на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Видеозапись выступления находится в открытом доступе в интернете, уточнили в ведомстве.