Суд Москвы заочно арестовал комика Долгополова
Таганский районный суд Москвы заочно избрал комику Александру Долгополову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Суд постановил арестовать Долгополова на два месяца с момента его экстрадиции в Россию либо задержания на территории страны. Комику предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.
13 августа Таганский суд возбудил уголовное дело в отношении Долгополова по статье о реабилитации нацизма. В мае прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении комика. Долгополов, находясь за пределами России, во время выступления публично сделал заявление, которое было направлено на оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Видеозапись выступления находится в открытом доступе в интернете, уточнили в ведомстве.
В апреле 2023 г. уполномоченный по правам человека России Яна Лантратова (на тот момент депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия») обратилась к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить выступление комиков Долгополова и Гарика Оганесяна, в котором они пошутили над убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Лантратова заявила, что действия комиков являются «надругательством над памятью погибшего военкора».
В 2020 г. Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией.