В Казахстане восстановили электроснабжение после технологического нарушения

Масштабный блэкаут произошел в Казахстане 14 августа. Сбой наблюдался в том числе в Алма-Ате и Алма-Атинской области: свет отключился сразу в четырех районах города и 10 районах области. Кроме того, на некоторых улицах города перестали работать светофоры.