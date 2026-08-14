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В Казахстане восстановили электроснабжение после технологического нарушения

Ведомости

В Казахстане восстановили подачу электроэнергии после технологического нарушения в Единой электроэнергетической системе (ЕЭС) страны. Об этом объявил оператор системы KEGOC.

«АО KEGOC восстановил энергоснабжение в Единой энергосистеме Казахстана после технологического нарушения, произошедшего 14 августа», – говорится в сообщении.

Масштабный блэкаут произошел в Казахстане 14 августа. Сбой наблюдался в том числе в Алма-Ате и Алма-Атинской области: свет отключился сразу в четырех районах города и 10 районах области. Кроме того, на некоторых улицах города перестали работать светофоры.

Предварительно, причиной стал резкий наброс мощности со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии, сообщили в KEGOC.

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