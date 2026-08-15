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Главная / Общество /

Школьники из РФ взяли четыре медали на Международной олимпиаде по информатике

Татьяна Мозолевская

Российские школьники завоевали две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике в Узбекистане, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

38-я Международная олимпиада по информатике (IOI) прошла в Ташкенте. Один из участников российской сборной Владислав Жиганов занял абсолютное второе место среди всех участников соревнований.

Участники олимпиады решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции – без доступа к телефонам и интернету.

21 июля президент России Владимир Путин направил поздравления четырем российским школьникам, победившим на 58-й Международной химической олимпиаде в Узбекистане.

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