Смертность в ДТП в России за 20 лет снизилась на 60%
Число ДТП с пострадавшими в России с 2004 по 2025 гг. сократилось почти на 40% до 128 793, а число погибших в них – на 60% до 13 943 человек. Такие данные от ГИБДД изучили «Ведомости».
Сильнее всего за этот период снизилась смертность детей до 16 лет: с 1405 до 551 человека. При этом за 2004-2025 гг. количество раненых уменьшилось на 36,4% до 159 889 человек.
В общей сложности с 2004 г. по июль 2026-го в России зарегистрировали почти 4 млн аварий с пострадавшими: погибли 515 606 человек, в том числе 18 573 ребенка, еще более 5 млн получили травмы.
С 2015 по 2025 г. смертность в ДТП на 100 000 населения снизилась во всех регионах России, кроме трех: Забайкальского края (рост на 12%), Орловской (4,2%) и Мурманской (0,5%) областей. Наименьшее количество смертей в авариях в 2025 г. были в Туве (33 человека на 100 000 населения), Калмыкии (30), Алтае (23), а также указанные выше Забайкальском крае (22) и Орловской области (20). В пятерку регионов с наименьшими показателями вошли Москва (2,2 человека), Ненецкий автономный округ (2,4), Санкт-Петербург (2,6), Чечня (2,8) и Чукотка (4,2).
В 2015–2025 гг. число ДТП выросло в шести регионах России (сильнее всего в Костромской области – на 37%), но число смертей в авариях – только в Забайкалье (на 1,4%). При этом удельная смертность на 100 ДТП (показатель неабсолютный и рассчитывается с учетом численности населения) выросла сразу в 25 регионах.
Большинство аварий происходит в городах – 77%, однако 57% погибших приходится на ДТП за пределами населенных пунктов. В 2025 г. чаще всего аварии происходили по пятницам, а реже всего – по воскресеньям, при этом именно в воскресенье смертность на 100 ДТП была максимальной. Самым опасным временем суток стал промежуток с 05:00 до 06:00: при 535 авариях погибли 126 человек.