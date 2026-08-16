Смертность в ДТП в России за 20 лет снизилась на 60%

Большинство аварий происходит в городах – 77%, однако 57% погибших приходится на ДТП за пределами населенных пунктов. В 2025 г. чаще всего аварии происходили по пятницам, а реже всего – по воскресеньям, при этом именно в воскресенье смертность на 100 ДТП была максимальной. Самым опасным временем суток стал промежуток с 05:00 до 06:00: при 535 авариях погибли 126 человек.