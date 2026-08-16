Киргизские спасатели не поднимутся к телу Наговициной без гарантий безопасности

В Федерации альпинизма России (ФАС) заявили, что забрать тело погибшей альпинистки можно будет только в 2027 г., когда будет открыт сезон. 12 августа 2025 г. Наговицина травмировала ногу на пике Победы. Инцидент произошел при спуске с самой высокой вершины Тянь-Шаня (7439 м). Напарник оказал альпинистке первую помощь и отправился за спасателями. Позднее было предпринято несколько попыток эвакуации, однако все они оказались безуспешными. 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наговицину пропавшей без вести.