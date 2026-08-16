Киргизские спасатели не поднимутся к телу Наговициной без гарантий безопасности
Спасатели не поднимутся к телу погибшей альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы в Киргизии без надежных гарантий безопасности. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС республики.
В ведомстве отметили, что погода на месте ЧП нестабильна и быстро меняется. Это осложняет подъем для спасателей и следственных групп. Решение о работах зависит от оценки рисков, и МЧС не направляет спасателей без достаточных гарантий их безопасности.
Собеседница агентства добавила, что благоприятная погода – не единственное условие для эвакуации тела. В МЧС подчеркнули, что парк авиатехники республики не позволяет подниматься выше 7000 м. Вертолет Airbus H-125, которым располагают спасатели, рассчитан на посадку до 7010 м, тогда как тело Наговициной лежит примерно на высоте 7102 м. Из-за этого в ведомстве заявили о технической невозможности посадки на предполагаемой высоте.
В Федерации альпинизма России (ФАС) заявили, что забрать тело погибшей альпинистки можно будет только в 2027 г., когда будет открыт сезон. 12 августа 2025 г. Наговицина травмировала ногу на пике Победы. Инцидент произошел при спуске с самой высокой вершины Тянь-Шаня (7439 м). Напарник оказал альпинистке первую помощь и отправился за спасателями. Позднее было предпринято несколько попыток эвакуации, однако все они оказались безуспешными. 27 августа МЧС Киргизии официально признало российскую альпинистку Наговицину пропавшей без вести.
В сентябре 2025 г. поисково-спасательные работы по поиску Наговициной прекратили.