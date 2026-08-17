АТОР: горящие туры в Турцию исчезли как класс
Горящие туры в Турцию фактически исчезли с рынка – чем раньше туристы бронируют поездку, тем дешевле обходится отдых. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В 2026 г. туроператоры очень хорошо реализуют заранее забронированные блоки мест в отелях и выкупленные авиакресла на сентябрь, поэтому предпосылок для появления горящих предложений практически не осталось, пояснили в ассоциации.
По данным АТОР, минимальные цены на туры «все включено» с вылетом из Москвы в середине сентября заметно выросли по сравнению с периодом раннего бронирования. Речь идет о поездках на 10 ночей для двух взрослых в отели разных категорий – от бюджетных до премиальных. В апреле и мае, когда завершались акции раннего бронирования, стоимость сентябрьских туров находилась на минимальном уровне. К августу цены в среднем выросли примерно на 20%, а в отдельных популярных отелях – на 40% и более.
При бронировании тура на сентябрь в середине апреля пара могла сэкономить по сравнению с покупкой в середине августа от 13 000 до 32 000 руб. в бюджетном сегменте и от 115 000 до 490 000 руб. при выборе премиальных отелей. В люксовом сегменте экономия составляла от 57 000 до 100 000 руб.
В АТОР отметили, что на стоимость поездок повлияло и укрепление евро к рублю – с середины июля европейская валюта подорожала на 10,7%. При этом во многих случаях цены на туры росли быстрее курса из-за высокой загрузки отелей.
Октябрь традиционно остается самым доступным месяцем пляжного сезона в Турции, отметили в АТОР. Цены в этот период ниже сентябрьских, а в люксовом сегменте разница может достигать 30%. При этом туроператоры предупреждают, что стоимость октябрьских поездок также может вскоре начать расти.
31 июля АТОР сообщала, что за первое полугодие 2026 г. Турцию посетили 2,65 млн российских туристов – на 1,4% больше, чем годом раньше. В июне турпоток из России вырос на 2,1% до 906 138 человек. В ассоциации также связывали эту динамику с использованием Стамбула как транзитного узла.