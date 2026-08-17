АТОР: горящие туры в Турцию исчезли как класс

По данным АТОР, минимальные цены на туры «все включено» с вылетом из Москвы в середине сентября заметно выросли по сравнению с периодом раннего бронирования. Речь идет о поездках на 10 ночей для двух взрослых в отели разных категорий – от бюджетных до премиальных. В апреле и мае, когда завершались акции раннего бронирования, стоимость сентябрьских туров находилась на минимальном уровне. К августу цены в среднем выросли примерно на 20%, а в отдельных популярных отелях – на 40% и более.