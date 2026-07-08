Семьи с тремя детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше пар без детей

Семьи с тремя детьми также чаще всего выбирают Турцию и Египет, а в пятерку популярных направлений входят Китай, Таиланд и Вьетнам. При этом поездка в Турцию для них в среднем обходится в 471 000 руб., а в Египет – в 362 000 руб. Внутренний туризм остается заметно доступнее: отдых в Краснодарском крае стоит около 98 000 руб. для семьи с одним ребенком, 106 000 руб. – с двумя детьми и 118 000 руб. – с тремя детьми.