Семьи с тремя детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше пар без детей
Российские семьи с детьми тратят на отпуск в 2,5 раза больше, чем пары без детей, при этом выбор популярных направлений практически не меняется. Об этом свидетельствуют данные Onlinetours.
По данным туроператора, средний чек на отдых пары без детей составляет 171 000 руб. После рождения одного ребенка расходы увеличиваются до 257 000 руб., для семьи с двумя детьми – до 331 000 руб., а семьи с тремя детьми в среднем тратят уже 421 000 руб. Наиболее востребованным зарубежным направлением остается Турция, а среди российских курортов лидирует Краснодарский край.
За границей семьи с одним ребенком, помимо Турции, чаще выбирают Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Средняя стоимость поездки в Турцию составляет около 281 000 руб., в Египет и ОАЭ – около 230 000 руб., в Таиланд – 303 000 руб., во Вьетнам – 350 000 руб. Для семей с двумя детьми средний чек возрастает до 362 000 руб. за отдых в Турции, 287 000 руб. – в Египте, 307 000 руб. – в ОАЭ, 421 000 руб. – в Таиланде и почти 448 000 руб. – во Вьетнаме.
Семьи с тремя детьми также чаще всего выбирают Турцию и Египет, а в пятерку популярных направлений входят Китай, Таиланд и Вьетнам. При этом поездка в Турцию для них в среднем обходится в 471 000 руб., а в Египет – в 362 000 руб. Внутренний туризм остается заметно доступнее: отдых в Краснодарском крае стоит около 98 000 руб. для семьи с одним ребенком, 106 000 руб. – с двумя детьми и 118 000 руб. – с тремя детьми.
3 июля замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на встрече с министром культуры и туризма КНР господином Сунь Ели заявил, что в I квартале 2026 г. число взаимных туристических поездок между Россией и Китаем достигло 825 000 – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вахруков отметил, что такой эффект дал безвизовый режим, помог и доверительный диалог между ведомствами. Но для дальнейшего роста необходимо ввести возможность пересекать границу с Китаем на автомобилях и расширить географию прямых авиарейсов, добавил министр.