Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI775,48-2,58%RGBI113,28-0,86%CNY Бирж.12,617+0,65%IMOEX2 092,77-2,04%RGBITR765,66-0,74%
Главная / Общество /

На журналистку Ларину завели дело о призывах к терактам

Ксения Наумчик

В отношении бывшей журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева, считается в России иноагентом)) возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Как установили правоохранительные органы, журналистка в интервью, опубликованном на одном из каналов в мессенджере, сделала заявления с призывами к совершению терактов в Москве.

В столичной прокуратуре уточнили, что опубликованный материал был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

В октябре 2025 г. прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении журналистки после публикации в интернете видеоролика с ее интервью, в котором содержались призывы к террористическим актам в столице.

19 мая суд заочно арестовал ее на два месяца за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Отсчет начнется с момента передачи журналистки правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания в стране.

Журналистку внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. за распространение материалов иноагентов и формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте