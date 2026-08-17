На журналистку Ларину завели дело о призывах к терактам

19 мая суд заочно арестовал ее на два месяца за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Отсчет начнется с момента передачи журналистки правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания в стране.