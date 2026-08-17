На журналистку Ларину завели дело о призывах к терактам
В отношении бывшей журналистки радиостанции «Эхо Москвы» Ксении Лариной (настоящее имя – Оксана Баршева,
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Как установили правоохранительные органы, журналистка в интервью, опубликованном на одном из каналов в мессенджере, сделала заявления с призывами к совершению терактов в Москве.
В столичной прокуратуре уточнили, что опубликованный материал был доступен для просмотра неограниченному кругу лиц. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.
В октябре 2025 г. прокуратура Москвы инициировала проверку в отношении журналистки после публикации в интернете видеоролика с ее интервью, в котором содержались призывы к террористическим актам в столице.
19 мая суд заочно арестовал ее на два месяца за уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Отсчет начнется с момента передачи журналистки правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания в стране.
Журналистку внесли в реестр иноагентов в сентябре 2023 г. за распространение материалов иноагентов и формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.