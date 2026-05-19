Суд заочно арестовал журналистку Ксению Ларину за нарушение закона об иноагентах
Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшую журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Ксению Ларину (настоящее имя — Оксана Баршева
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Отсчет начнется с момента передачи журналистки правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию России либо с момента ее фактического задержания в стране. Ранее Следственный комитет возбудил против Лариной уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
Ларина была внесена в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 г. Вместе с ней в реестр были включены главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов
Основанием послужило то, что она, по данным Минюста, распространяла материалы иноагентов и формировала негативное отношение к внешней и внутренней политике России. В октябре 2025 г. прокуратура Москвы также инициировала проверку в отношении журналистки после публикации в интернете видеоролика с ее интервью, в котором, по мнению надзорного ведомства, содержались призывы к террористическим актам в столице.