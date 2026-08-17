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Больницы и поликлиники будут передавать в МВД данные об инфекциях иностранцев

Наталья Захарова

Медицинские организации в России будут передавать в МВД и Роспотребнадзор данные об инфекциях и наркопотреблении, если они выявлены в ходе оказания медпомощи иностранным гражданам. Об этом сообщили в Минздраве РФ, передает «Интерфакс».

Ведомство разработало проект приказа «Об утверждении порядка медосвидетельствования иностранных граждан на употребление наркотиков, опасные инфекционные болезни и ВИЧ-инфекцию». Он направлен на сохранение санитарно-эпидемического благополучия России и обеспечит достоверность сведений о медицинских заключениях, считает министерство.

Проект может войти в федеральный закон, который должен вступить в силу с 1 сентября. Новая норма обязует иностранных граждан проходить медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента въезда на территорию РФ и далее – ежегодно.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о медосвидетельствовании иностранцев 10 июня. Согласно документу, медосмотр обязаны проходить все трудовые мигранты, а также иностранцы, планирующие находиться в России более 90 дней. Обследование включает проверку на употребление наркотических веществ, наличие опасных инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

3 июня Совет Федерации одобрил законопроект. За отказ или уклонение от процедуры предусмотрен штраф от 25 000 до 50 000 руб. Иностранным гражданам также может грозить административное выдворение. Медосвидетельствование будет проводиться за счет средств мигрантов либо с помощью средств работодателей и заказчиков работ.

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