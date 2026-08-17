Больницы и поликлиники будут передавать в МВД данные об инфекциях иностранцев

Медицинские организации в России будут передавать в МВД и Роспотребнадзор данные об инфекциях и наркопотреблении, если они выявлены в ходе оказания медпомощи иностранным гражданам. Об этом сообщили в Минздраве РФ, передает «Интерфакс».