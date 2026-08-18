Журналистку Ларину внесли в перечень террористов и экстремистов

17 августа прокуратура Москвы сообщила о возбуждении в отношении бывшей журналистки радиостанции «Эхо Москвы» уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии правоохранительных органов, в интервью, опубликованном на одном из каналов в мессенджере, Ларина сделала заявления с призывами к совершению терактов в Москве. В прокуратуре уточнили, что материал находился в открытом доступе. Теперь расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.