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Журналистку Ларину внесли в перечень террористов и экстремистов

Елена Вострикова

Журналистка Ксения Ларина (настоящее имя – Оксана Баршева, считается в России иноагентом) внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Это следует из данных на сайте ведомства.

Минюст внес Ларину в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 г. В качестве оснований указывались распространение материалов иноагентов и формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике РФ.

19 мая суд заочно арестовал журналистку на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах. Срок ареста будет исчисляться с момента ее экстрадиции или депортации в Россию либо фактического задержания на территории страны.

17 августа прокуратура Москвы сообщила о возбуждении в отношении бывшей журналистки радиостанции «Эхо Москвы» уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. По версии правоохранительных органов, в интервью, опубликованном на одном из каналов в мессенджере, Ларина сделала заявления с призывами к совершению терактов в Москве. В прокуратуре уточнили, что материал находился в открытом доступе. Теперь расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.

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