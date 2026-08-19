При атаке украинских БПЛА на Донецк погибла женщина
Один человек погиб и четыре пострадали в Донецке в результате ударов украинских беспилотников по торговым объектам и жилому дому. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.
В Калининском районе после ночной атаки были разрушены два торговых павильона, гараж и три автомобиля. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома. Ранения получили мужчины 1965 и 2000 г. р., а также девушка 2006 г. р.
Еще один удар беспилотника пришелся по частному дому в Кировском районе. В результате погибла женщина 1964 г. р. Еще одна жительница, 1978 г. р., получила ранения.
В Уфе отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия, один беспилотник упал в промзоне, в результате произошло небольшое возгорание. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, пострадал один человек. Им оказался студент медицинского университета из Индии. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.
За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 453 украинских дрона над российскими регионами и над водами Черного моря.