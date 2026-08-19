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При атаке украинских БПЛА на Донецк погибла женщина

Ксения Наумчик

Один человек погиб и четыре пострадали в Донецке в результате ударов украинских беспилотников по торговым объектам и жилому дому. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

В Калининском районе после ночной атаки были разрушены два торговых павильона, гараж и три автомобиля. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома. Ранения получили мужчины 1965 и 2000 г. р., а также девушка 2006 г. р.

Еще один удар беспилотника пришелся по частному дому в Кировском районе. В результате погибла женщина 1964 г. р. Еще одна жительница, 1978 г. р., получила ранения.

В Уфе отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия, один беспилотник упал в промзоне, в результате произошло небольшое возгорание. Еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон, пострадал один человек. Им оказался студент медицинского университета из Индии. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили.

В Нижегородской области отразили атаку 52 украинских БПЛА, никто не пострадал. От падения обломков БПЛА повреждены два частных дома, надворные постройки и автомобили. Повреждено также остекление многоквартирного дома. Утром в Вологодской области сбили пять беспилотников на подлете к Череповцу.

За минувшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 453 украинских дрона над российскими регионами и над водами Черного моря.

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