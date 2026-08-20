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МВД объявило в розыск журналиста немецкой газеты FAZ Михаэля Мартенса

Ведомости

МВД России объявило в розыск журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса, который ранее задал президенту Украины Владимиру Зеленскому вопрос об убийстве российских военнослужащих.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в карточке Мартенса в базе МВД. Конкретная статья уголовного кодекса в ней не указана.

Мартенс был на пресс-конференции Зеленского и сербского лидера Александра Вучича, которая прошла 8 августа. Журналист спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». Газета FAZ публично дистанцировалась от его скандального высказывания, подчеркнув, что не поддерживает его позицию.

13 августа российская сторона сообщила, что рассматривает возможность привлечения Мартенса к правовой ответственности из-за его высказывания. 14 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы услышать реакцию Сербии на вопрос немецкого журналиста. 18 августа посольство России в Германии призвало прокуратуру Берлина оценить высказывание немецкого корреспондента с правовой стороны.

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