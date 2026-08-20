Мартенс был на пресс-конференции Зеленского и сербского лидера Александра Вучича, которая прошла 8 августа. Журналист спросил, «что нужно сделать странам Европы, чтобы Украина лучше убивала русских». Газета FAZ публично дистанцировалась от его скандального высказывания, подчеркнув, что не поддерживает его позицию.