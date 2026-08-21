Восемь человек арестовали за попытку атаки 35 дронами предприятия в Подмосковье

Из ангара планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Все беспилотники были уничтожены сотрудниками ФСБ до начала атаки. Один из подозреваемых при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.