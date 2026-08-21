Восемь человек арестовали за попытку атаки 35 дронами предприятия в Подмосковье
Восемь человек арестованы по делу о подготовке атаки с использованием 35 FPV-дронов на стратегическое оборонное предприятие в Московской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
О предотвращении атаки спецслужба сообщила еще 14 июля. По данным ФСБ, предназначенные для нее беспилотники ввезли в Россию из Европы в партии испанской керамической плитки.
По версии силовиков, для маскировки операции сотрудники СБУ дистанционно организовали доставку строительных и отделочных материалов в арендованный ангар вблизи предприятия. Прием груза и аренду помещения обеспечивал гражданин России, который, как утверждает ФСБ, был завербован украинской стороной.
Из ангара планировалось дистанционно запустить 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы. Все беспилотники были уничтожены сотрудниками ФСБ до начала атаки. Один из подозреваемых при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.
В рамках уголовного дела арестованы предполагаемый исполнитель атаки и семь его пособников. Им вменяют ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
21 августа ФСБ также сообщила о задержании иностранца, подозреваемого в сборе информации о железнодорожных составах с нефтепродуктами и административных зданиях в Москве. Мужчину задержали при следовании в направлении российско-норвежской границы.