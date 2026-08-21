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VK потребовала взыскивать с Apple по 58 млн рублей в день за удаление приложений

Ведомости

VK в иске против Apple требует взыскивать с американской компании по 58 млн руб. в день в случае неисполнения решения суда о восстановлении трех приложений компании в Аpp Store. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представительство Арбитражного суда Москвы.

Сумма является совокупной мерой по всем трем приложениям. Согласно иску, VK требует взыскивать за блокировку основной соцсети 50 млн руб. в день, соцсети «Одноклассники» – 3 млн руб. в день, сервиса VK Music – 5 млн руб. в день.

19 августа VK подала иск к Apple в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками указаны российское подразделение Apple ООО «Эппл рус», а также Apple Inc и Apple Distribution International Ltd. В пресс-службе VK заявили, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения компании из App Store. В иске требуется вернуть приложения, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.

Российские приложения соцсети пропали из App Store в конце июня. Компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, при этом сама VK отрицала наличие прямых санкций.

1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 3 августа антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации.

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