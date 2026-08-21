VK потребовала взыскивать с Apple по 58 млн рублей в день за удаление приложений
Сумма является совокупной мерой по всем трем приложениям. Согласно иску, VK требует взыскивать за блокировку основной соцсети 50 млн руб. в день, соцсети «Одноклассники» – 3 млн руб. в день, сервиса VK Music – 5 млн руб. в день.
19 августа VK подала иск к Apple в Арбитражный суд Москвы. Ответчиками указаны российское подразделение Apple ООО «Эппл рус», а также Apple Inc и Apple Distribution International Ltd. В пресс-службе VK заявили, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения компании из App Store. В иске требуется вернуть приложения, восстановить возможность пользователям получать уведомления и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
Российские приложения соцсети пропали из App Store в конце июня. Компания объяснила это необходимостью соблюдать санкционные ограничения, при этом сама VK отрицала наличие прямых санкций.
1 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала Apple предупреждение и дала срок до 15 июля, чтобы устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке ПО. 3 августа антимонопольная служба возбудила дело против американской корпорации.