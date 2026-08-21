Осужденный за попытку подрыва ФСБ в Minecraft получил новое обвинение

Речь идет о Никите Уварове из Канска, который в феврале 2022 г., в возрасте 16 лет, был приговорен к пяти годам колонии. По данным правоохранительных органов, поводом для дела стали действия, связанные с обсуждением в игре Minecraft подрыва виртуального здания ФСБ. История получила широкий общественный резонанс, при этом официального подтверждения этих деталей не приводилось. Изначально срок наказания должен был завершиться в марте 2026 г.