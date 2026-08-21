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Осужденный за попытку подрыва ФСБ в Minecraft получил новое обвинение

Ксения Наумчик

Житель Канска Красноярского края, ранее осужденный за обучение обращению со взрывчатыми веществами, стал фигурантом нового уголовного дела о вовлечении в деятельность экстремистской организации. Об этом сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, находясь в исправительной колонии в феврале 2025 г., 21-летний мужчина, являвшийся участником запрещенного экстремистского международного общественного движения, начал распространять среди других заключенных идеи криминальной субкультуры и склонять их к участию в деятельности организации.

Следователи возбудили уголовное дело по п. 1. ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (вовлечение лица в деятельность организации, которая в РФ признана экстремистской).

Следствие уточнило, что обвиняемый продолжает находиться под стражей. Ранее суд признал его виновным по ст. 205.3, ст. 223.1 и ст. 222.1 УК РФ.

Речь идет о Никите Уварове из Канска, который в феврале 2022 г., в возрасте 16 лет, был приговорен к пяти годам колонии. По данным правоохранительных органов, поводом для дела стали действия, связанные с обсуждением в игре Minecraft подрыва виртуального здания ФСБ. История получила широкий общественный резонанс, при этом официального подтверждения этих деталей не приводилось. Изначально срок наказания должен был завершиться в марте 2026 г.

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