Школьнику из Канска дали пять лет тюрьмы по делу о подготовке к терроризму

Ранее «Новая газета» сообщала, что Уварова сочли лидером группы благодаря показаниям его друга. Сам молодой человек вину не признал. Следователи изучили переписку фигурантов дела в соцсетях. Подростки обсуждали в том числе анархизм и пиротехнические опыты. Чиков также писал, что молодые люди строили в игре Minecraft здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) и подрывали его. «В чате с ними сидел оперативник ФСБ», — уточнил юрист. Однако в официальных сообщениях СК об этом не сообщалось.