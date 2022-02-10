Школьнику из Канска дали пять лет тюрьмы по делу о подготовке к терроризму
Восточный окружной военный суд Хабаровска приговорил к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 000 руб. 16-летнего Никиту Уварова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), признанного виновным в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков.
Двух других подсудимых — Денис Михайленко и Богдан Андреев (также внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — освободили от уголовной ответственности, так как они оказали содействие следствию. Ранее и им предъявили обвинение по ст. 205.3 УК РФ.
В мае прошлого года Уварова освободили из СИЗО, где он пробыл почти 11 месяцев. Молодой человек смог вернуться в школу и окончить учебный год, писал Чиков. В августе меру пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста на запрет определенных действий изменили Михайленко и Андрееву соответственно.
Чиков уточнял, что школьников обвиняли в том, что они с целью изменения существующего в России государственного и политического устройства, «а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников», в том числе лиц из состава сообщества «Сеть» (организация признана террористической и запрещена в РФ), «проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения на территории Канска террористического акта».
О возбуждении данного уголовного дела главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило 9 июня 2020 г. Подросткам тогда было по 14 лет. Следствие утверждало, что с октября 2019 по июнь 2020 г. «трое несовершеннолетних сторонников анархистских взглядов» проходили обучение, читая «запрещенную литературу» и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, «а также отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».
Ранее «Новая газета» сообщала, что Уварова сочли лидером группы благодаря показаниям его друга. Сам молодой человек вину не признал. Следователи изучили переписку фигурантов дела в соцсетях. Подростки обсуждали в том числе анархизм и пиротехнические опыты. Чиков также писал, что молодые люди строили в игре Minecraft здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) и подрывали его. «В чате с ними сидел оперативник ФСБ», — уточнил юрист. Однако в официальных сообщениях СК об этом не сообщалось.