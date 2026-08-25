В мессенджере Мах можно будет иметь два аккаунта

Для того чтобы создать второй аккаунт, нужно обновить приложение через RuStore, после чего в настройках появится раздел «Обновить профиль». Пользователю нужно будет ввести второй номер телефона и подтвердить вход кодом, который придет в SMS-сообщении. В первый раз вход в аккаунт предполагает двойную аутентификацию. Переключаться между аккаунтами можно через «Настройки».