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В мессенджере Мах можно будет иметь два аккаунта

Анна Суслова

Пользователи мессенджера Мах смогут переключаться между двумя профилями без авторизации, сообщили в пресс-службе приложения.

Такое решение будет актуально для тех, кто работает с несколькими аккаунтами на одном устройстве, и позволит разграничить рабочие и личные чаты.

Для того чтобы создать второй аккаунт, нужно обновить приложение через RuStore, после чего в настройках появится раздел «Обновить профиль». Пользователю нужно будет ввести второй номер телефона и подтвердить вход кодом, который придет в SMS-сообщении. В первый раз вход в аккаунт предполагает двойную аутентификацию. Переключаться между аккаунтами можно через «Настройки».

Функция доступна для обладателей Android. Добавить новый профиль в дальнейшем можно будет в десктоп- и веб-версиях приложения.

24 августа «Мегафон» интегрировал мессенджер Мах в «Корпоративной АТС» – платформе для организации телефонной связи в офисах. Ранее операторы через «Корпоративную АТС» могли обрабатывать сообщения из «ВКонтакте» и «Одноклассников», электронной почты, СМС и форм обратной связи на сайте. Теперь написать сообщение в компанию можно и из Мах.

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