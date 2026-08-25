Больше половины родителей в России считают, что их дети копят лучше

35% родителей установили контроль над операциями по карте, а также лимит трат. 42% контролируют только крупные покупки. Большинство родителей также предпочитают завести карту с родительским контролем для детей 6–13 лет, треть – банковский продукт. Тем не менее каждый пятый ответил, что предпочитает давать детям до 14 лет только наличные.