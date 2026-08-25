Больше половины родителей в России считают, что их дети копят лучше
55% россиян считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами, следует из опроса, проведенного ВТБ в августе 2026 г. Компания опросила 1500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 000 человек.
Треть родителей охарактеризовали финансовое поведение своих детей как «положительное», еще треть назвала их «юными Скруджами», которые следят за курсом валют и контролируют размер сбережений. Четверть отнесли своих детей к «исследователям», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый – к «филантропам», покупающим подарки друзьям и корм бездомным животным.
При этом почти половина родителей призналась, что им стоит лучше контролировать свой бюджет. 28% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 12% – разобраться в инвестициях наравне с детьми, еще 15% – учиться финансовой грамоте вместе с детьми.
Согласно опросу, 40% детей хранят карманные деньги в копилке или на банковской карте. 15% открыли накопительный счет, а 5% отдают средства родителям «под процент».
При этом 35% родителей выдают фиксированную сумму на карманные расходы раз в неделю. Столько же процентов респондентов требуют от ребенка обосновывать каждую покупку. 16% родителей выдают деньги только по запросу, а 14% «платят» детям за хорошую учебу и помощь по дому.
35% родителей установили контроль над операциями по карте, а также лимит трат. 42% контролируют только крупные покупки. Большинство родителей также предпочитают завести карту с родительским контролем для детей 6–13 лет, треть – банковский продукт. Тем не менее каждый пятый ответил, что предпочитает давать детям до 14 лет только наличные.
Как показал опрос, еженедельно 36% родителей выделяют детям от 500 до 1000 руб., 22% – до 500 руб., каждый пятый – от 1000 до 1500 руб. Больше 1500 руб. выдают 7% опрошенных, а 14% дают деньги по мере необходимости.
В июле спрос на снятие наличных в России увеличился на 643,4 млрд руб. (на 43% больше показателя июня). Повышенный спрос на наличные сохраняется с марта. Причинами такого явления могли стать адаптация к повышению НДС и трудности с безналичными платежами.