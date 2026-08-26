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Высшее образование перейдет на новую модель к 2030 году

Анна Суслова

В ближайшие три года планируется полный переход на новую модель высшего образования в России, сообщили в Минобрнауки РФ.

«Полный переход на новую модель высшего образования планируется завершить в предстоящие три года, а по отдельным укрупненным группам специальностей этот процесс начнется с 2027 г.», – сказано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Проект по организации получения диплома нового образца стартовал в 2023 г. Сегодня по новой системе работают 17 вузов. Студенты получают базовое (4-6 лет) и специальное (1-2 года) высшее образование. Выпускники специального образования приравнены к магистрам.

При этом в ведомстве подчеркнули, что дипломы бакалавра и магистра останутся действительными, а те, кто поступил на данные программы, смогут доучиться на них.

В июле заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский заявил, что образование – консервативная среда, поэтому нужно действовать «уверенно и последовательно, аккуратно», чтобы не навредить качеству подготовки будущих специалистов.

Сейчас по новой системе обучают МАИ, НИТУ МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, МТИ и ТГУт, а также ДФУ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ, РНИМУ имени Н. И. Пирогова и другие вузы.

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