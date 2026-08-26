В Котовске пострадали два сотрудника Wildberries, склад полностью сгорел

Отдельно Первышов выразил благодарность военным, включая резервистов, и всем, «кто помог сохранить жизни и здоровье сотрудников ночной смены». По его данным, ПВО и мобильные группы сбили 16 дронов над регионом. Три БПЛА нанесли удар зданию склада, уточнил он.