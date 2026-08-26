В Котовске пострадали два сотрудника Wildberries, склад полностью сгорел

В Котовске пострадали два сотрудника Wildberries, склад полностью сгорелПлощадь пожара после атаки трех БПЛА достигает 100 000 кв. метров
Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов в Telegram-канале.
«Пострадали два человека: 19-летний парень получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины – перелом пальца. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.
Как указывает Первышов, больших жертв удалось избежать, так как эвакуация была проведена своевременно.
Отдельно Первышов выразил благодарность военным, включая резервистов, и всем, «кто помог сохранить жизни и здоровье сотрудников ночной смены». По его данным, ПВО и мобильные группы сбили 16 дронов над регионом. Три БПЛА нанесли удар зданию склада, уточнил он.
26 августа на логистическом центре Wildberries в Котовске произошел пожар из-за атаки со стороны Украины. Его площадь превысила 100 000 кв. м. После сигнала тревоги сотрудники были эвакуированы.
Первышов отметил, что логистический центр был полностью уничтожен. Жителей Котовска власти попросили оставаться дома из-за дыма от пожара.
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