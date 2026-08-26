Что известно о последствиях ночных атак ВСУ на регионы России

Что известно о последствиях ночных атак ВСУ на регионы РоссииВ Котовске загорелся склад Wildberries, под Липецком погибли два человека
- Погибшие и пострадавшие в Липецкой области и Воронеже
- Пожар на складе Wildberries в Котовске Тамбовской области
- Атаки БПЛА на Москву, Ростовскую и Калужскую области
- Ночное ограничение аэропортов
За ночь 26 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ. Воздушные цели были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. В Котовске после ударов БПЛА загорелся склад Wildberries. Под Липецком от падения БПЛА над дом погибли два человека, в Воронеже пострадали двое.
«Ведомости» собрали главное, что известно о ночных ударах по России.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в результате атаки беспилотника погибли мужчина и 14-летний подросток, еще две женщины пострадали. По его словам, на месте происшествия находится глава Липецкого округа Давид Тодуа.
В пригороде Воронежа от атаки ВСУ ранены мужчина 1977 г.р. и женщина 1989 г.р., рассказал губернатор региона Александр Гусев. В жилом районе также повреждены стекла, кровля частного дома и грузовик. В другом районе произошло возгорание трех надводных объектов, пожар потушен. Ночью над регионом было сбито 27 БПЛА, режим угрозы атаки беспилотников сохраняется, уточнил Гусев.
В логистическом центре Wildberries в Котовске Тамбовской области произошел пожар после ударов украинских дронов, площадь пожара превысила 100 000 кв. м. Один сотрудник склада получил сотрясение мозга из-за взрывной волны. После сигнала тревоги всех работников объекта оперативно эвакуировали. За ночь на подлете к Котовску были сбиты 16 дронов, в результате падения беспилотника произошло возгорание дома в одном из СНТ.
Глава Котовска Алексей Плахотников призвал ограничить перемещения по городу в течение двух ближайших дней из-за дыма.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 10 сбитых дронах ВСУ, летевших в направлении столицы. Он уточнил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил об уничтожении 40 БПЛА минувшей ночью. Атаки были направлены на Таганрог и семь районов области: Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Матвеево-Курганский, Кашарский и Боковский.
Ночью над Калужской областью сбили 27 беспилотников, пострадавших и разрушений нет, сказал губернатор региона Владислав Шапша.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Пензы, Москвы («Домодедово», «Жуковский»), Саратова («Гагарин»), Саранска, Чебоксар, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Казани и Ярославля («Туношна»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.