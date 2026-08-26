Что известно о последствиях ночных атак ВСУ на регионы России

За ночь 26 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 426 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Минобороны РФ. Воздушные цели были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. В Котовске после ударов БПЛА загорелся склад Wildberries. Под Липецком от падения БПЛА над дом погибли два человека, в Воронеже пострадали двое.