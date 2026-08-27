Роспотребнадзор ограничил время работы школьников за компьютером на уроках

Отдельные требования установлены для интерактивных досок. Дети младше 10 лет могут работать с ними не более 20 минут, а для школьников старше 10 лет продолжительность такого занятия ограничена 30 минутами. При использовании электронных средств обучения как во время уроков, так и на переменах школьникам рекомендуется выполнять гимнастику для глаз.