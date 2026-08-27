Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS6,994+2,21%CNY Бирж.12,79+1,54%IMOEX2 079,96+0,42%RTSI777,43+0,42%RGBI113,36-0,18%RGBITR768,65-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Роспотребнадзор ограничил время работы школьников за компьютером на уроках

Ксения Наумчик

Продолжительность использования компьютеров на уроках для обучающихся начальных классов не должна превышать 25 минут. Об этом говорится в документе Роспотребнадзора, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Для учеников 1–2 классов время работы за компьютером не должно превышать 20 минут за урок, для 3-4 классов – 25 минут. Школьникам 5–9 классов разрешено пользоваться компьютером до 30 минут, а учащимся 10–11 классов – до 35 минут.

Отдельные требования установлены для интерактивных досок. Дети младше 10 лет могут работать с ними не более 20 минут, а для школьников старше 10 лет продолжительность такого занятия ограничена 30 минутами. При использовании электронных средств обучения как во время уроков, так и на переменах школьникам рекомендуется выполнять гимнастику для глаз.

Документ также предусматривает правила при работе с учебниками. Во время перемен следует выполнять упражнения для глаз.

26 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школьники смогут пользоваться телефонами только на переменах. На уроках им разрешат использовать гаджеты в экстренных случаях. Кравцов подчеркнул, что правила распространяются только на использование телефонов во время занятий.

Приказ о запрете на использование телефонов на уроках был опубликован в мае. Документ также регулирует посещаемость учениками общеобразовательных учреждений, предусматривает контроль руководящим составом организации за обучающимися и возможность обучения учеников второй год в случае получения неудовлетворительных результатов по итогам государственной аттестации.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте