Роспотребнадзор ограничил время работы школьников за компьютером на уроках
Продолжительность использования компьютеров на уроках для обучающихся начальных классов не должна превышать 25 минут. Об этом говорится в документе Роспотребнадзора, с которым ознакомилось «РИА Новости».
Для учеников 1–2 классов время работы за компьютером не должно превышать 20 минут за урок, для 3-4 классов – 25 минут. Школьникам 5–9 классов разрешено пользоваться компьютером до 30 минут, а учащимся 10–11 классов – до 35 минут.
Отдельные требования установлены для интерактивных досок. Дети младше 10 лет могут работать с ними не более 20 минут, а для школьников старше 10 лет продолжительность такого занятия ограничена 30 минутами. При использовании электронных средств обучения как во время уроков, так и на переменах школьникам рекомендуется выполнять гимнастику для глаз.
Документ также предусматривает правила при работе с учебниками. Во время перемен следует выполнять упражнения для глаз.
26 августа министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября школьники смогут пользоваться телефонами только на переменах. На уроках им разрешат использовать гаджеты в экстренных случаях. Кравцов подчеркнул, что правила распространяются только на использование телефонов во время занятий.
Приказ о запрете на использование телефонов на уроках был опубликован в мае. Документ также регулирует посещаемость учениками общеобразовательных учреждений, предусматривает контроль руководящим составом организации за обучающимися и возможность обучения учеников второй год в случае получения неудовлетворительных результатов по итогам государственной аттестации.