«Единая Россия» проверит готовность регионов к отопительному сезону

18 июня в ФАС РФ сообщили, что индексация тарифов, которая проходит ежегодно, в 2026 г. состоится 1 октября. Уровень изменения тарифов не будет превышать установленный распоряжением правительства РФ. Служба также проконтролирует процесс установления тарифов в регионах. При обнаружении нарушений ведомство исключит необоснованно заложенные средства из показателей.