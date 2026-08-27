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Главная / Общество /

«Единая Россия» проверит готовность регионов к отопительному сезону

Наталья Захарова

«Единая Россия» проверит коммунальную инфраструктуру регионов, чтобы выявить проблемные участки до начала отопительного сезона. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Он рассказал, что первые сигналы об изношенной коммунальной инфраструктуре уже поступают. Пахомов отметил, что от управляющих компаний нужна ответственная работа с домами и жителями. Важно обеспечить реальное исполнение требований к их деятельности, подчеркнул депутат.

По словам Сергея Пахомова, модернизация коммунальной инфраструктуры – один из приоритетов Народной программы «Единой России», который партия держит на постоянном контроле.

18 июня в ФАС РФ сообщили, что индексация тарифов, которая проходит ежегодно, в 2026 г. состоится 1 октября. Уровень изменения тарифов не будет превышать установленный распоряжением правительства РФ. Служба также проконтролирует процесс установления тарифов в регионах. При обнаружении нарушений ведомство исключит необоснованно заложенные средства из показателей.

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