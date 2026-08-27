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СК подтвердил гибель военного при взрыве машины в Петербурге

Максим Цуланов

При подрыве автомобиля в Санкт-Петербурге погиб военный, также пострадала его жена. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу, передает ТАСС.

«Погибшим является военнослужащим одной из воинских частей, а также пострадала его супруга, которой в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Взрыв автомобиля произошел утром 27 августа на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге. Главное следственное управление СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту возгорания автомобиля. «Фонтанка» писала, что погибший был подполковником Воздушно-космических сил (ВКС) и ПВО. Официально эта информация не подтверждена.