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Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

Елена Вострикова

Пятеро россиян, в том числе ребенок 2023 г. р., пострадали в результате ДТП с автобусом на территории аэропорта Антальи. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ.

Пострадавших доставили в больницу. По данным диппредставительства, серьезных травм у них нет, состояние оценивается как стабильное.

До этого Telegram-канал Shot писал, что автобус перевозил прилетевших из Москвы пассажиров к терминалу аэропорта. В этот момент навстречу ему внезапно выехал автомобиль наземной службы, после чего произошло столкновение. Из-за резкого маневра пассажиры в салоне упали друг на друга.

23 мая в Анталье произошло другое ДТП с участием российских туристов. Экскурсионный автобус наехал на препятствие, в результате пострадали 14 россиян. Их с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в больницу.

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