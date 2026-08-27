Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи

До этого Telegram-канал Shot писал, что автобус перевозил прилетевших из Москвы пассажиров к терминалу аэропорта. В этот момент навстречу ему внезапно выехал автомобиль наземной службы, после чего произошло столкновение. Из-за резкого маневра пассажиры в салоне упали друг на друга.