Пятеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в аэропорту Антальи
Пятеро россиян, в том числе ребенок 2023 г. р., пострадали в результате ДТП с автобусом на территории аэропорта Антальи. Об этом сообщили «РИА Новости» в генконсульстве РФ.
Пострадавших доставили в больницу. По данным диппредставительства, серьезных травм у них нет, состояние оценивается как стабильное.
До этого Telegram-канал Shot писал, что автобус перевозил прилетевших из Москвы пассажиров к терминалу аэропорта. В этот момент навстречу ему внезапно выехал автомобиль наземной службы, после чего произошло столкновение. Из-за резкого маневра пассажиры в салоне упали друг на друга.
23 мая в Анталье произошло другое ДТП с участием российских туристов. Экскурсионный автобус наехал на препятствие, в результате пострадали 14 россиян. Их с травмами легкой и средней степени тяжести доставили в больницу.