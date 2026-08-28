Средний размер пенсии работающих россиян вырос на 2635 рублей

Согласно результатам исследования НПФ «Будущее» и проекта по финансовому просвещению «Графин», около 55% россиян задумываются о своей пенсии. При этом только 8% граждан уверены, что пенсии в размере 25% от их нынешней зарплаты достаточно для жизни. Большинство опрошенных рассчитывают, что будут получать не менее 40% от своего дохода.