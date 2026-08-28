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Главная / Общество /

Средний размер пенсии работающих россиян вырос на 2635 рублей

Анна Суслова

Средний размер пенсионного обеспечения в России на 1 июля 2026 г. вырос примерно на 2635 руб. для работающих граждан, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда РФ.

Средний размер пенсии работающих россиян в июле 2026 г. составил 23 750 руб., увеличившись на 12,48%. За аналогичный период 2025 г. пенсионеры получили около 21 115 руб.

На 1 июля 2026 г. средний размер пенсии неработающих россиян составил 25 834 руб. Он увеличился примерно на 7,6%. В прошлом году пенсионеры получали около 23 999 руб.

Согласно результатам исследования НПФ «Будущее» и проекта по финансовому просвещению «Графин», около 55% россиян задумываются о своей пенсии. При этом только 8% граждан уверены, что пенсии в размере 25% от их нынешней зарплаты достаточно для жизни. Большинство опрошенных рассчитывают, что будут получать не менее 40% от своего дохода.

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