Краснодарский суд приговорил подданного Швеции к 14 годам колонии за госизмену
Краснодарский краевой суд приговорил гражданина России и подданного Швеции к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 000 руб. по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ).
Россиянин в 2002 г. после освобождения из колонии, в которой он сидел за разбой, переехал в Швецию, где получил гражданство. По данным следствия, в 2021 г. он переехал в Одессу, где в 2024 г. совершил банковский перевод на счет военнослужащего ВСУ.
Затем подсудимый посетил Россию и был задержан сотрудниками ФСБ в одном из международных аэропортов. Преступление расследовал Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю.
29 июля Московский городской суд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о государственной измене. Ей также назначили штраф в размере 300 000 руб.
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