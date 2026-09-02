Краснодарский суд приговорил подданного Швеции к 14 годам колонии за госизмену

Россиянин в 2002 г. после освобождения из колонии, в которой он сидел за разбой, переехал в Швецию, где получил гражданство. По данным следствия, в 2021 г. он переехал в Одессу, где в 2024 г. совершил банковский перевод на счет военнослужащего ВСУ.