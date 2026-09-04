Минздрав приостановил регистрацию венгерского препарата «Декарис»

27 августа представитель «Фармасинтез» сообщил «Ведомостям» о выводе на российский рынок энавоглифлозина для терапии сахарного диабета II типа. Минздрав зарегистрировал препарат 24 июля под торговой маркой «Нексаглиф». Лекарство будет выпускаться в таблетированной форме и продаваться по рецепту. От аналогов энавоглифлозин, по данным компании, отличает высокая точность воздействия: молекула работает избирательно и с минимальной нагрузкой на организм.