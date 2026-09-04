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Минздрав приостановил регистрацию венгерского препарата «Декарис»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минздрав России приостановил действие регистрационного удостоверения препарата против гельминтов «Декарис» венгерской компании «Гедеон Рихтер». Основанием для решения стала угроза здоровью человека. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ министерства.

Международное непатентованное наименование препарата – левамизол. Речь идет о таблетках в двух дозировках – 50 и 150 мг. Производителем препарата указано ОАО «Гедеон Рихтер».

Действие регистрационного удостоверения останется приостановленным до предоставления компанией необходимых сведений в Минздрав России. В документе уточняется, что регистрация не будет возобновлена до тех пор, пока производитель не направит министерству информацию, необходимую для восстановления действия удостоверения.

27 августа представитель «Фармасинтез» сообщил «Ведомостям» о выводе на российский рынок энавоглифлозина для терапии сахарного диабета II типа. Минздрав зарегистрировал препарат 24 июля под торговой маркой «Нексаглиф». Лекарство будет выпускаться в таблетированной форме и продаваться по рецепту. От аналогов энавоглифлозин, по данным компании, отличает высокая точность воздействия: молекула работает избирательно и с минимальной нагрузкой на организм.

19 августа Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы. Выпускающая лекарство фармацевтическая компания «Петровакс фарм» подчеркнула, что лекарство позволит значительно улучшить прогноз пациенток и снизить риск метастазов.

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