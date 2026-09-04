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Путин: в России будущие поколения должны унаследовать характер победителей

Ксения Наумчик
Владимир Гердо / ТАСС
Владимир Гердо / ТАСС

Будущие поколения россиян должны унаследовать и сохранить характер победителей предшествующих поколений. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании российского организационного комитета «Победа».

Глава государства назвал сбережение исторической правды и памяти одним из важнейших направлений государственной политики. По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на подвиги и достижения предыдущих поколений, которые имеют значение для укрепления единства страны и общества.

«Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – сказал Путин. Он отметил, что исторические примеры должны использоваться в воспитании новых поколений.

Президент подчеркнул, что важное значение имеют примеры мальчиков и девочек 14–15 лет, которые в тылу участвовали в работе на предприятиях и тем самым помогали ковать победу в годы Великой Отечественной войны.

14 августа российский лидер провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, основной темой которого стало сохранение традиционных ценностей в культуре и творческих индустриях. С докладом по этому вопросу выступила министр культуры Ольга Любимова.

12 июня Путин говорил, что все этапы более чем тысячелетней истории России являются единым целым. По словам главы государства, глубокое и личное восприятие России всегда было характерно для ее народа. Сплоченность и патриотизм, отметил Путин, помогали стране преодолевать испытания, побеждать врагов, развивать государство и сохранять историческое и культурное наследие.

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