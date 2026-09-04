Путин: в России будущие поколения должны унаследовать характер победителей

12 июня Путин говорил, что все этапы более чем тысячелетней истории России являются единым целым. По словам главы государства, глубокое и личное восприятие России всегда было характерно для ее народа. Сплоченность и патриотизм, отметил Путин, помогали стране преодолевать испытания, побеждать врагов, развивать государство и сохранять историческое и культурное наследие.