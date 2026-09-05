Несколько улиц Москвы перекрыли по направлению в центр

5 и 6 сентября в Москве отмечается День города. Ключевые мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Президент России Владимир Путин 5 сентября приехал в концертный зал «Зарядье» в Москве, где выступил с поздравлением с Днем города и по видеоконференцсвязи открыл несколько объектов в столице. Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину.