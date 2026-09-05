Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR52,96+0,12%CNY Бирж.12,783-0,96%IMOEX2 253,41+1,75%RTSI819,85+2,1%RGBI113,89+0,08%RGBITR774,85+0,17%
Главная / Общество /

Несколько улиц Москвы перекрыли по направлению в центр

Ася Султанова

На некоторых улицах и набережных Москвы временно закрыли движение транспорта по направлению в центр. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Движение закрыли на Москворецкой и Кремлевской набережных, на Большом Каменном мосту, на Знаменке и на Старой площади.

Москвичам и гостям столицы советуют использовать метро для передвижений по центру столицы.

5 и 6 сентября в Москве отмечается День города. Ключевые мероприятия организованы в центре, парках, на культурных, образовательных и социальных площадках. Президент России Владимир Путин 5 сентября приехал в концертный зал «Зарядье» в Москве, где выступил с поздравлением с Днем города и по видеоконференцсвязи открыл несколько объектов в столице. Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь