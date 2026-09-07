«МОСФАРМ» отзывает партию антибиотика «Линезолид»
Фармацевтическая компания «МОСФАРМ» приняла решение отозвать из обращения партию антибиотика «Линезолид» из-за несоответствия установленным требованиям безопасности. Об этом говорится в документе Росздравнадзора, с которым ознакомилось «РИА Новости».
Речь идет о препарате «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл» серии 0150526. Как указано в документе, причиной отзыва стало несоответствие партии данной серии установленным требованиям по показателю «Бактериальные эндотоксины».
Линезолид относится к классу противомикробных препаратов – оксазолидинонам. Антибиотик действует на бактерии особым образом, за счет чего перекрестная резистентность с другими классами антибиотиков не возникает.
Показатель «Бактериальные эндотоксины» имеет особое значение для безопасности лекарств, вводимых парентерально, в том числе посредством инъекций и инфузий. Он определяет содержание пирогенных примесей – веществ, способных вызывать у человека лихорадочную реакцию и повышение температуры.
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