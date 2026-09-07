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«МОСФАРМ» отзывает партию антибиотика «Линезолид»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Фармацевтическая компания «МОСФАРМ» приняла решение отозвать из обращения партию антибиотика «Линезолид» из-за несоответствия установленным требованиям безопасности. Об этом говорится в документе Росздравнадзора, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Речь идет о препарате «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл» серии 0150526. Как указано в документе, причиной отзыва стало несоответствие партии данной серии установленным требованиям по показателю «Бактериальные эндотоксины».

Линезолид относится к классу противомикробных препаратов – оксазолидинонам. Антибиотик действует на бактерии особым образом, за счет чего перекрестная резистентность с другими классами антибиотиков не возникает.

Показатель «Бактериальные эндотоксины» имеет особое значение для безопасности лекарств, вводимых парентерально, в том числе посредством инъекций и инфузий. Он определяет содержание пирогенных примесей – веществ, способных вызывать у человека лихорадочную реакцию и повышение температуры.

4 сентября Минздрав России приостановил действие регистрационного удостоверения препарата против гельминтов «Декарис» венгерской компании «Гедеон Рихтер». Основанием для решения стала угроза здоровью человека. В документе ведомства уточняется, что регистрация не будет возобновлена до тех пор, пока производитель не направит министерству информацию, необходимую для восстановления действия удостоверения.

27 августа представитель «Фармасинтез» сообщил «Ведомостям» о выводе на российский рынок энавоглифлозина для терапии сахарного диабета II типа. Минздрав зарегистрировал препарат 24 июля под торговой маркой «Нексаглиф». Лекарство будет выпускаться в таблетированной форме и продаваться по рецепту. 19 августа Минздрав России зарегистрировал препарат «Арейма» для иммунотерапии тройного негативного рака молочной железы.

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