«МОСФАРМ» отзывает партию антибиотика «Линезолид»

4 сентября Минздрав России приостановил действие регистрационного удостоверения препарата против гельминтов «Декарис» венгерской компании «Гедеон Рихтер». Основанием для решения стала угроза здоровью человека. В документе ведомства уточняется, что регистрация не будет возобновлена до тех пор, пока производитель не направит министерству информацию, необходимую для восстановления действия удостоверения.