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Путин поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Махачкале «Дома ветеранов» для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным.

Щукин рассказал президенту о планах создать в Махачкале пространство, где участники спецоперации и их семьи смогут получать необходимую поддержку. По замыслу, «Дом ветеранов» должен объединить соответствующие меры помощи в одном месте.

Путин положительно оценил инициативу. Глава государства также пообещал обеспечить федеральную поддержку проекта.

Российский лидер принял Щукина в Кремле. Это его первая встреча с российским лидером на должности врио главы региона. В ходе встречи Щукин также доложил Путину о ликвидации последствий паводков, прошедших в конце марта – начале апреля, и помощи пострадавшим.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о предстоящей беседе, отметил, что президент часто бывал в Дагестане и «проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит».

Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в конце мая. Ранее этот пост занимал Сергей Меликов, ушедший в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.

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