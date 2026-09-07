Путин поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале

Российский лидер принял Щукина в Кремле. Это его первая встреча с российским лидером на должности врио главы региона. В ходе встречи Щукин также доложил Путину о ликвидации последствий паводков, прошедших в конце марта – начале апреля, и помощи пострадавшим.