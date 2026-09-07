Путин поддержал создание Дома ветеранов в Махачкале
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Махачкале «Дома ветеранов» для оказания помощи участникам спецоперации и их семьям. Об этом глава государства заявил на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным.
Щукин рассказал президенту о планах создать в Махачкале пространство, где участники спецоперации и их семьи смогут получать необходимую поддержку. По замыслу, «Дом ветеранов» должен объединить соответствующие меры помощи в одном месте.
Путин положительно оценил инициативу. Глава государства также пообещал обеспечить федеральную поддержку проекта.
Российский лидер принял Щукина в Кремле. Это его первая встреча с российским лидером на должности врио главы региона. В ходе встречи Щукин также доложил Путину о ликвидации последствий паводков, прошедших в конце марта – начале апреля, и помощи пострадавшим.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о предстоящей беседе, отметил, что президент часто бывал в Дагестане и «проявляет большую заинтересованность в том, что там происходит».
Путин подписал указ о назначении Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана в конце мая. Ранее этот пост занимал Сергей Меликов, ушедший в отставку по собственному желанию в связи с переходом на другую должность.