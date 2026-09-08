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Главная / Общество /

Минпросвещения запустит «телефон доверия» для решения конфликтов в школах

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минпросвещения открывает «телефон доверия» для школьников по любым вопросам, включая конфликтные ситуации в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на II Всероссийском съезде родительских комитетов.

«Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», – сказал Кравцов (цитата по «РИА Новости»).

Запуск горячей линии запланирован на 11 сентября.

В новом учебном году в российских школах уже произошло несколько инцидентов. 2 сентября ученик школы в новой Москве напал на педагога с ножом. Учитель пострадал. По словам директора учреждения Дениса Бахарева, нападавший подросток имеет особенности здоровья. В тот же день ученик девятого класса напал на одноклассника с ножом на уроке в Башкирии. 1 сентября семиклассница атаковала учительницу в Канске Красноярского края. Школьница распылила в сторону учительницы физики газ из баллончика и попыталась ударить ее ножом. Пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых.

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