Минпросвещения запустит «телефон доверия» для решения конфликтов в школах
Минпросвещения открывает «телефон доверия» для школьников по любым вопросам, включая конфликтные ситуации в школах. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на II Всероссийском съезде родительских комитетов.
«Если вы видите, что какая-то ситуация есть конфликтная в школе, можно к нам будет обратиться, позвонить, и мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», – сказал Кравцов (цитата по «РИА Новости»).
Запуск горячей линии запланирован на 11 сентября.
В новом учебном году в российских школах уже произошло несколько инцидентов. 2 сентября ученик школы в новой Москве напал на педагога с ножом. Учитель пострадал. По словам директора учреждения Дениса Бахарева, нападавший подросток имеет особенности здоровья. В тот же день ученик девятого класса напал на одноклассника с ножом на уроке в Башкирии. 1 сентября семиклассница атаковала учительницу в Канске Красноярского края. Школьница распылила в сторону учительницы физики газ из баллончика и попыталась ударить ее ножом. Пострадали семь человек – пятеро детей и двое взрослых.