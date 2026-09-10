Ведерников отметил сокращение дефицита врачей в Псковской области на 16%

7 сентября председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников сообщил «Ведомостям», что наставничество молодых врачей оплачивается от 5000 до 10 000 руб. в месяц. По его словам, в основном, медорганизации не сопротивляются таким изменениям и прописывают оплату наставничества в локальных нормативных актах. В зависимости от того, сколько учреждение может выделить на эти цели, сумма составляет где-то 5000 руб. в месяц, а где-то – 10 000 руб.