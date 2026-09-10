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Ведерников отметил сокращение дефицита врачей в Псковской области на 16%

Ксения Наумчик
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

Дефицит медицинских специалистов в Псковской области удалось сократить с 52% до 36% благодаря региональной программе поддержки кадров. Об этом на встрече заявил губернатор Михаил Ведерников президенту России Владимиру Путину.

По словам главы региона, программа охватывает специалистов на разных этапах профессионального пути – от студентов первого курса до уже состоявшихся врачей, которые участвуют в наставничестве.

Ведерников отметил, что вакансии в медицинских учреждениях заполняются достаточно динамично. В область приезжают специалисты из других регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Ведерников рассчитывает, что поставленную задачу удастся решить в течение нескольких лет.

Путин, в свою очередь, указал на сохраняющуюся проблему нехватки медицинских кадров. «Врачей не хватает», – отметил он.

Ведерников согласился с президентом, добавив, что ситуация изменилась.

7 сентября председатель Профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников сообщил «Ведомостям», что наставничество молодых врачей оплачивается от 5000 до 10 000 руб. в месяц. По его словам, в основном, медорганизации не сопротивляются таким изменениям и прописывают оплату наставничества в локальных нормативных актах. В зависимости от того, сколько учреждение может выделить на эти цели, сумма составляет где-то 5000 руб. в месяц, а где-то – 10 000 руб.

В 2025 г. министр здравоохранения Михаил Мурашко заявлял, что российское здравоохранение нуждается в кадрах. По его словам, в стране не хватает около 23 000 врачей и 64 000 средних медработников.

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