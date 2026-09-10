Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PIKK534,4+0,19%CNY Бирж.12,515-1,19%IMOEX2 303,78+1,76%RTSI860,38+3,09%RGBI114,01+0,34%RGBITR776,35+0,36%
Главная / Общество /

Роспотребнадзор не выявил случаев заражения новым клещевым вирусом из Китая

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Подтвержденных случаев заражения новым клещевым вирусом ALTNV в России не зарегистрировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

В России этот переносчик встречается только в некоторых районах Приморского края.

По информации ведомства, инфекция вызывает заболевание с гриппоподобными проявлениями. Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют усталость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение активности ферментов печени. При этом летальных исходов от инфекции зарегистрировано не было.

Роспотребнадзор продолжает круглосуточно следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой как в России, так и за рубежом.

2 сентября в медицинском журнале The New England Journal of Medicine опубликовали исследование, в котором говорится о новом вирусе, получившем название ALTNV – азиатский длиннохвостый клещевой найровирус. ALTNV относится к группе ортонайровирусов и может передаваться человеку через укусы азиатского длиннорогого клеща Haemaphysalis longicornis.

4 августа официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль оценил как низкий риск распространения вируса Бурбон после выявленного случая заражения в США. Он отметил, что вызываемое вирусом Бурбон заболевание является крайне редким и передается через укусы клещей.

2 августа Роспотребнадзор сообщал, что подтвержденных случаев циркуляции вируса на территории России не зафиксировано. Fox News писал, что вирус впервые подтвердили в Нью-Йорке. Исследователи предупредили, что другие случаи заражения могут оставаться недиагностированными.

В июне Роспотребнадзор сообщил о том, что более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её