Роспотребнадзор не выявил случаев заражения новым клещевым вирусом из Китая
Подтвержденных случаев заражения новым клещевым вирусом ALTNV в России не зарегистрировано. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
В России этот переносчик встречается только в некоторых районах Приморского края.
По информации ведомства, инфекция вызывает заболевание с гриппоподобными проявлениями. Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют усталость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение активности ферментов печени. При этом летальных исходов от инфекции зарегистрировано не было.
Роспотребнадзор продолжает круглосуточно следить за санитарно-эпидемиологической обстановкой как в России, так и за рубежом.
2 сентября в медицинском журнале The New England Journal of Medicine опубликовали исследование, в котором говорится о новом вирусе, получившем название ALTNV – азиатский длиннохвостый клещевой найровирус. ALTNV относится к группе ортонайровирусов и может передаваться человеку через укусы азиатского длиннорогого клеща Haemaphysalis longicornis.
4 августа официальный представитель Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьян Олиэль оценил как низкий риск распространения вируса Бурбон после выявленного случая заражения в США. Он отметил, что вызываемое вирусом Бурбон заболевание является крайне редким и передается через укусы клещей.
2 августа Роспотребнадзор сообщал, что подтвержденных случаев циркуляции вируса на территории России не зафиксировано. Fox News писал, что вирус впервые подтвердили в Нью-Йорке. Исследователи предупредили, что другие случаи заражения могут оставаться недиагностированными.
В июне Роспотребнадзор сообщил о том, что более 2,7 млн жителей России сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.