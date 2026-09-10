Роспотребнадзор не выявил случаев заражения новым клещевым вирусом из Китая

По информации ведомства, инфекция вызывает заболевание с гриппоподобными проявлениями. Среди наиболее распространенных симптомов специалисты называют усталость, нарушения работы желудочно-кишечного тракта, снижение уровня тромбоцитов и повышение активности ферментов печени. При этом летальных исходов от инфекции зарегистрировано не было.