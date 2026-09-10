Мощи Дмитрия Донского привезут в Курск

Мощи были найдены в июле во время реставрации Архангельского собора. В южной стене храма были обнаружены три саркофага, один из которых принадлежал князю Димитрию Донскому. В работе также принимали участие археологи. Представитель РПЦ подтвердил подлинность мощей. 2 сентября стало известно, что частицы мощей святого князя Дмитрия Донского будут выставлены для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября.