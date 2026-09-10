Мощи Дмитрия Донского привезут в Курск
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу о принесении мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского в Курск. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн по итогам встречи с предстоятелем Русской православной церкви.
«В ходе однодневной поездки в столицу удостоился аудиенции у святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла», – написал он.
Губернатор отметил, что в ближайшее время в Курской области определят дату прибытия святыни. Конкретные сроки ее принесения в регион пока не сообщаются.
7 сентября управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий заявил, что ковчег с частицами святых мощей Донского планируют отправить в прифронтовые регионы для духовной поддержки местных жителей. Он отметил, что вера святого Димитрия Донского помогла князю защищать Отечество в непростое время. По его словам, духовная опора имела значение и для объединения русских княжеств. Митрополит также связал историческое значение объединения русских земель с последующим развитием российской государственности.
Мощи были найдены в июле во время реставрации Архангельского собора. В южной стене храма были обнаружены три саркофага, один из которых принадлежал князю Димитрию Донскому. В работе также принимали участие археологи. Представитель РПЦ подтвердил подлинность мощей. 2 сентября стало известно, что частицы мощей святого князя Дмитрия Донского будут выставлены для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября.