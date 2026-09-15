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Симоньян сообщила о тяжелой болезни сына

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сын главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян тяжело болен. Об этом она сообщила телеведущему и журналисту Андрею Малахову.

«Тяжелейше и страшнейше заболел наш сын. Мне пришлось возвращаться из больницы, чтобы выцарапывать еще и сына», – заявила Симоньян (цитата по ИС «Вести»). Она также дополнила, что болезнь сына Баграта обнаружилась спустя 40 дней после того, как ее муж Тигран Кеосаян впал в коматозное состояние.

8 сентября Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что смогла победить рак молочный железы после года лечения. В этот день журналистка проходила процедуру компьютерной томографии, которая и показала ремиссию.

8 сентября 2025 г. Симоньян заявила, что больна тяжелым заболеванием и готовится к операции. По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы не дать запустить слухи и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания. 11 сентября она рассказала, что вернулась домой после операции, однако ей предстоит курс лечения.

22 сентября того же года журналистка призналась, что больна раком молочной железы. «Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать», – подчеркнула она.

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