Симоньян сообщила о тяжелой болезни сына

8 сентября 2025 г. Симоньян заявила, что больна тяжелым заболеванием и готовится к операции. По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы не дать запустить слухи и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания. 11 сентября она рассказала, что вернулась домой после операции, однако ей предстоит курс лечения.