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Над Курской областью за сутки сбили 100 беспилотников

Ксения Наумчик
Александр Река / ТАСС
Александр Река / ТАСС

За прошедшие сутки над Курской областью сбили 100 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Воздушные цели были отражены с 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября. Кроме того, приграничные отселенные районы региона 16 раз подверглись артиллерийским атакам. Семь атак пришлись на территорию региона с применением взрывных устройств.

В селе Успешное Рыльского района повреждения получили фасад и остекление жилого дома, а также автомобиль. В селе Михайловка пострадала кровля дома. В Нижнем Мордоке Глушковского района была повреждена крыша частного дома.

Хинштейн отметил, что в результате произошедших атак погибших и пострадавших нет.

6 сентября в результате атаки дронов в селе Толпино Кореневского района пострадал 52-летний мужчина. Повреждения получил «Камаз». В слободе Белой Беловского района поврежден автомобиль, в поселке Песчанский – кровля гаража и забор. В селе Калиновка Рыльского района уничтожен дом, а в поселке Конышевка Конышевского района повреждены забор и окно дома. Погибших нет. Силы ПВО сбили 145 БПЛА, 70 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.

За минувшую ночь дежурные силы ПВО уничтожили 71 украинский беспилотник над территориями Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Краснодарского края, Крыма.

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