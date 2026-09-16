Над Курской областью за сутки сбили 100 беспилотников

6 сентября в результате атаки дронов в селе Толпино Кореневского района пострадал 52-летний мужчина. Повреждения получил «Камаз». В слободе Белой Беловского района поврежден автомобиль, в поселке Песчанский – кровля гаража и забор. В селе Калиновка Рыльского района уничтожен дом, а в поселке Конышевка Конышевского района повреждены забор и окно дома. Погибших нет. Силы ПВО сбили 145 БПЛА, 70 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали регион с помощью взрывных устройств.