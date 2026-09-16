ФСБ: гражданин России и Канады готовил лидеров нацдвижений за 2 млн евро

Как утверждает ФСБ, в феврале 2022 г. Зюзев разработал и начал реализовывать проект по 12 направлениям. Среди них ведомство называет подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, а также сбор и анализ информации по заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза.