ФСБ: гражданин России и Канады готовил лидеров нацдвижений за 2 млн евро
Осужденный за государственную измену гражданин России и Канады Зюзев получил более 2 млн евро от 12 иностранных организаций, признанных нежелательными в России. Средства предназначались для проекта, который был направлен против суверенитета и территориальной целостности страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Верховный суд республики Коми признал Зюзева виновным по ст. 275 УК РФ и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему ограничение свободы сроком на один год.
Как утверждает ФСБ, в феврале 2022 г. Зюзев разработал и начал реализовывать проект по 12 направлениям. Среди них ведомство называет подготовку за рубежом лидеров национально-освободительных движений малочисленных народов России, распространение экстремистских материалов, а также сбор и анализ информации по заданиям государственных органов и аналитических центров Евросоюза.
По данным ФСБ, финансирование поступало от Фонда имени Х. Зайделя, Пражского центра развития гражданского общества, Немецкого общества исследования внешней политики, Шведского института. Среди них также «Айрекс Европа», «Чэтэм хаус» и Черноморский фонд регионального сотрудничества
Утром сообщалось, что управление ФСБ по ДНР задержало жителя Горловки, который намеревался подорвать российских военных. По заданию украинских спецслужб мужчина собрал самодельное взрывное устройство на базе противотанковой мины с поражающими элементами.
11 сентября ФСБ сообщила о задержании в Тамбовской области россиянина по подозрению в госизмене. По данным спецслужбы, он передавал украинской разведке сведения о военных объектах и объектах ТЭК Тамбовской и соседних областей.