Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,556-0,09%VEON-RX66,5-0,75%BLNG7,82-1,51%IMOEX2 292,71-1,9%RTSI858,06-1,83%RGBI112,6-0,33%RGBITR768,61-0,28%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Россельхознадзор потребовал уничтожить вакцину «Мультикан‑8» после гибели собак

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины для собак «Мультикан‑8» после случаев гибели собак. Это следует из приказа ведомства, передает «РИА Новости».

Служба обязала производителя «Ветбиохим» предоставить документы, подтверждающие факт уничтожения этой партии.

В середине августа распространитель вакцины «Ветбиохим» отозвал из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области. 1 сентября Россельхознадзор также приостановил обращение вакцины «Мультикан‑8».

Как пояснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологий. Он отметил, что это «серьезно, вплоть до отзыва лицензии».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте