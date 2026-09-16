Россельхознадзор потребовал уничтожить вакцину «Мультикан‑8» после гибели собак

В середине августа распространитель вакцины «Ветбиохим» отозвал из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области. 1 сентября Россельхознадзор также приостановил обращение вакцины «Мультикан‑8».