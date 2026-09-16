Россельхознадзор потребовал уничтожить вакцину «Мультикан‑8» после гибели собак
Россельхознадзор потребовал уничтожить серию вакцины для собак «Мультикан‑8» после случаев гибели собак. Это следует из приказа ведомства, передает «РИА Новости».
Служба обязала производителя «Ветбиохим» предоставить документы, подтверждающие факт уничтожения этой партии.
В середине августа распространитель вакцины «Ветбиохим» отозвал из обращения вакцину «Мультикан-8» серии 20 после того, как появились сообщения о смерти собак в Ярославской области. 1 сентября Россельхознадзор также приостановил обращение вакцины «Мультикан‑8».
Как пояснял руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, при производстве вакцины для животных «Мультикан-8» могло быть допущено нарушение технологий. Он отметил, что это «серьезно, вплоть до отзыва лицензии».