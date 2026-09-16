В Казани увековечат память погибшего Героя России Антона Груниса
В Казани установят памятную табличку в честь Героя России, генерал-майора, участника освобождения Константиновки Антона Груниса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.
Кроме того, власти республики предложат назвать его именем улицу или школу. Сейчас устанавливается адрес дома, где Грунис жил во время пребывания в Казани. После этого на здании планируется разместить мемориальную табличку.
Как отметили в пресс-службе, Грунис учился в Казанском суворовском военном училище, в музее которого уже действует экспозиция, посвященная Герою России. Информацию о нем планируют дополнить и расширить.
16 сентября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что Грунис погиб. Он отметил, что генерал-майор «ушел героем, выполнившим свой священный долг». В начале июля Грунис докладывал президенту России Владимиру Путину о ходе ведения боев при освобождении Константиновки. 28 августа Минобороны РФ сообщило, что Грунису было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.