Замсекретаря Совбеза: при развитии Сибири будут созданы промышленные кластеры

Отдельным условием индустриального роста Масленников назвал расширение энергомощностей. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики предполагает ввод в Сибири более 17 ГВт новой генерации к 2042 г. В планах – строительство ГЭС, развитие угольной генерации и атомной энергетики. В первой очереди находятся Крапивинская ГЭС в Кузбассе, Тельмамская ГЭС в Иркутской области, Мокская и Ивановская ГЭС в Бурятии, а также Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области. Их совокупная мощность превысит 2,5 ГВт. При этом гидроэнергетический потенциал Сибири и Дальнего Востока оценивается в 200 ГВт, из которых освоено около 20–22%.