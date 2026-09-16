Замсекретаря Совбеза: при развитии Сибири будут созданы промышленные кластеры
Пространственное развитие Сибири должно опираться на скорость, производительность, энергетику, компетенции и качество городской среды. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников на Байкальском международном демографическом форуме.
По его словам, Россия нуждается в собственной модели территориального развития, сочетающей централизованное стратегическое планирование и конкуренцию экономических макрорегионов. При этом использовать следует прежде всего отечественный опыт – от масштабных проектов Российской империи до советской школы создания территориально-промышленных комплексов.
Одной из основ новой модели должны стать промышленные кластеры, объединяющие университеты, академические институты, малый бизнес и крупные компании. Стратегия развития Сибири предусматривает создание восьми таких кластеров, отметил в докладе Масленников.
В числе первых проектов он назвал кластер критических металлов в Ангаро-Енисейском макрорегионе. Предварительный объем инвестиций в него оценивается более чем в 700 млрд руб. Партнерами проекта выступают «Росатом», «Ростех», «Русал», «Норильский никель», «Ареал» и «Трансмашхолдинг». Строительство первых объектов планируется начать в 2027 г. Для резидентов кластера готовятся несколько льготных режимов. В Красноярске создается инновационный научно-технологический центр, ориентированный на разработку технологий, прототипов и пилотных партий продукции. В Минусинске предполагается промышленный парк, в Саяногорске – особая экономическая зона «Хакасская технологическая долина».
Отдельным условием индустриального роста Масленников назвал расширение энергомощностей. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики предполагает ввод в Сибири более 17 ГВт новой генерации к 2042 г. В планах – строительство ГЭС, развитие угольной генерации и атомной энергетики. В первой очереди находятся Крапивинская ГЭС в Кузбассе, Тельмамская ГЭС в Иркутской области, Мокская и Ивановская ГЭС в Бурятии, а также Нижне-Зейская ГЭС в Амурской области. Их совокупная мощность превысит 2,5 ГВт. При этом гидроэнергетический потенциал Сибири и Дальнего Востока оценивается в 200 ГВт, из которых освоено около 20–22%.
Транспортными приоритетами названы модернизация трасс Р-255 «Сибирь» и Р-258 «Байкал», строительство обходов крупных городов, развитие меридианных коридоров Север – Юг, а также расширение Восточного полигона – БАМа и Транссиба.
Главной социальной задачей остается создание комфортной среды, способной удерживать население. По оценке Масленникова, сибирские города должны сохранять свою культурную самобытность, одновременно становясь современными центрами для жизни, работы и воспитания детей.
Байкальский международный демографический форум в текущем году объединил ученых, экспертов, представителей власти и бизнеса из России, Монголии, Китая, Казахстана, Белоруссии и других стран. Он проходит в Иркутске с 15 по 18 сентября. Во время открытия форума Масленников обратился к участникам и выразил надежду, что идеи и контакты, возникшие в ходе общения, станут основой для долгосрочного сотрудничества между институтами и университетами стран-участниц.