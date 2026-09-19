Осеевский: виновники повреждений кабелей на Дальнем Востоке будут наказаны

Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в первый день голосования в столице произошел технический сбой из-за хакерских атак. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.