Осеевский: виновники повреждений кабелей на Дальнем Востоке будут наказаны
Виновники повреждений магистральных каналов связи на Дальнем Востоке будут найдены и понесут наказание. Об этом ИС «Вести» сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
«Мы находимся в контакте с правоохранительными органами. И я уверен, что эти преступники будут найдены и наказаны», – подчеркнул он.
Как сообщал «Ростелеком», было зарегистрировано две попытки вывода из строя магистральных оптических линий связи на Дальнем Востоке. В первом случае была зафиксирована попытка спилить опору, во втором – перерубить кабель. Компания уточнила, что интернет восстановили в течение часа.
Минцифры России отметило, что попытка устроить диверсию на Дальнем Востоке не помешала продолжить проводить выборы в Госдуму России. Ведомство уточнило, что связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена.
Как отметила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, в первый день голосования в столице произошел технический сбой из-за хакерских атак. По ее словам, терминалы электронного голосования ненадолго вышли из строя. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что за последние сутки в полицию поступило 367 сообщений о происшествиях, связанных с выборами.