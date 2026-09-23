Подросток поджег АЗС и автомобиль полиции в Красногорске по заданию незнакомцев

24 июля в Мытищах 14-летний подросток попытался поджечь АЗС после того, как неизвестные в мессенджере стали оказывать на него психологическое давление. Работники заправки остановили подростка, а суд впоследствии отправил его под домашний арест. 6 июля в Щелкове 16-летняя девушка подожгла заправочную колонку по указанию неизвестных, которые связывались с ней по телефону. Пострадавших не было, против девушки возбудили уголовные дела в том числе о теракте. 20 февраля в Москве полиция задержала двух человек после поджогов служебных автомобилей. Один из задержанных, по данным МВД, выполнял задания неизвестных, представлявшихся сотрудниками силовых структур.