Подросток поджег АЗС и автомобиль полиции в Красногорске по заданию незнакомцев
В подмосковном Красногорске задержали 17-летнего подростка, который, по данным МВД России, за один вечер поджег заправочную колонку на АЗС и служебный автомобиль полиции. Оба возгорания ликвидировали, пострадавших нет, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По ее словам, подросток выполнял указания неизвестных, связавшихся с ним в мессенджере и представившихся сотрудниками органов безопасности. Сначала юноша поджег колонку на заправке, а затем автомобиль около опорного пункта участкового. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.
«В ходе опроса в присутствии законных представителей юноша рассказал, что действовал по указаниям неизвестных», – сообщила Волк. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
24 июля в Мытищах 14-летний подросток попытался поджечь АЗС после того, как неизвестные в мессенджере стали оказывать на него психологическое давление. Работники заправки остановили подростка, а суд впоследствии отправил его под домашний арест. 6 июля в Щелкове 16-летняя девушка подожгла заправочную колонку по указанию неизвестных, которые связывались с ней по телефону. Пострадавших не было, против девушки возбудили уголовные дела в том числе о теракте. 20 февраля в Москве полиция задержала двух человек после поджогов служебных автомобилей. Один из задержанных, по данным МВД, выполнял задания неизвестных, представлявшихся сотрудниками силовых структур.