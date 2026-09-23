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Главная / Общество /

Минздрав: в РФ создадут национальные рекомендации по питанию

Сергей Пахомов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России появятся национальные рекомендации по питанию для профилактики заболеваний у граждан. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Всероссийского конгресса с международным участием «Питание – путь к здоровью нации».

«Мы хотели бы видеть в следующем году разработку национальных рекомендаций по питанию касаемо именно консультирования врачами», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, таким образом министерство хочет добиться того, чтобы исключить у здоровых россиян возможность развития болезней. Мурашко подчеркнул, что те, кто болен хроническими заболеваниями, в том числе нуждаются в специальной диете, а врачи должны помогать этим людям.

9 июля замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос сообщила, что в России к 2029 г. создадут реестр лекарств и влияющих на них продуктов питания, доступный для врачей и пациентов. Подход при выборе продуктов питания и одновременном приеме определенных препаратов строится на индивидуальных рекомендациях на основе генетического профиля человека. Он также объединяет два раздела генетики – нутригенетику и фармакогенетику.

17 апреля глава Минздрава заявил, что ведомство планирует увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни, в 1,5 раза к 2030 г. Он отметил, что в 2026 г. доля населения, которое придерживается ЗОЖ, составит 11,5%.

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