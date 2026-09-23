Минздрав: в РФ создадут национальные рекомендации по питанию

9 июля замруководителя аппарата правительства РФ Ольга Кривонос сообщила, что в России к 2029 г. создадут реестр лекарств и влияющих на них продуктов питания, доступный для врачей и пациентов. Подход при выборе продуктов питания и одновременном приеме определенных препаратов строится на индивидуальных рекомендациях на основе генетического профиля человека. Он также объединяет два раздела генетики – нутригенетику и фармакогенетику.